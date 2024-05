Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Palla no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Palla permite pagamentos P2P instantâneos dos EUA para outros países, um mercado de US$ 65 bilhões por ano. Enviar e receber remessas hoje em dia é lento, demorado e inconveniente para todas as partes, pois é um processo baseado principalmente em dinheiro. Com o Palla, os remetentes nos EUA podem fazer isso com apenas alguns toques no telefone e os destinatários recebem o dinheiro em segundos.

Site: palla.app

