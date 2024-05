A OvationCXM é a primeira empresa de gerenciamento de experiência do cliente (CXM) que ajuda empresas e seus ecossistemas parceiros a oferecer experiências excepcionais aos clientes, desbloqueando informações isoladas para expandir a visibilidade, a colaboração e a comunicação em todo o ecossistema de uma organização. Em tempo real. Antes que os clientes fiquem frustrados e saiam. E sem alterar sistemas legados ou exigir uma única linha de código. A plataforma da OvationCXM, CXMEngine, inclui conectores pré-construídos para as tecnologias mais populares do mundo, quebrando silos entre sistemas desconectados para que as empresas possam gerenciar toda a jornada do cliente, do início ao fim. A solução Journeys da plataforma permite que as empresas projetem e ajustem viagens dinamicamente, nos momentos mais importantes para ajudar os clientes a chegar ao seu destino. Quer os pontos de contato aconteçam dentro da organização ou externamente com parceiros terceirizados. Complementos inteligentes, como nossa entrega de conhecimento inteligente e just-in-time e comunicação entre canais, são exibidos em um único painel de vidro, eliminando a necessidade de alternar entre sistemas. Empresas obcecadas pelo cliente, desde serviços financeiros até prestadores de serviços de saúde e tecnologia, escolhem o CXMEngine da Ovation para projetar e gerenciar experiências ilimitadas e personalizadas do cliente em grande escala. A OvationCXM publicou o Relatório de Impacto CXM de Serviços Financeiros, que entrevistou mais de 4.000 clientes bancários empresariais sobre sua experiência com sua instituição financeira e descobriu que 3 em cada 4 empresas abandonaram a integração de um novo produto/serviço devido a frustrações, incluindo muitas pessoas e empresas envolvidas em sua jornada e falta de informações e instruções. O relatório completo pode ser baixado em OvationCXM.com. A sede da OvationCXM fica em Tiburon, Califórnia, com uma força de trabalho remota em todo o país. Saiba mais sobre como você pode ser dono da jornada, orientar a experiência. e libere os benefícios de fornecer uma jornada perfeita do cliente de ponta a ponta em Ovationcxm.com.

Site: ovationcxm.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com OvationCXM. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.