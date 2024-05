Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 东方日报 Malaysia no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Aos olhos da comunidade chinesa da Malásia, o Oriental Daily é um diário chinês que ousa relatar a verdade, é independente e neutro e é um verdadeiro porta-voz do povo que permite ao público ver a verdade sobre os acontecimentos noticiosos. O "Oriental Daily" foi fundado em 29 de setembro de 2002. Sua sede está localizada em Kuala Lumpur, capital. Posiciona-se como um jornal de alta qualidade para a classe média e alta, com foco na transmissão de conhecimento e na promoção do progresso social. Com o espírito de ousar ser pioneiro em novas tendências, o Oriental Daily tornou-se o primeiro jornal diário chinês na Malásia a ser publicado em formato compacto em 1º de julho de 2007.

Site: orientaldaily.com.my

