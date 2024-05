Orangescrum é um software de gerenciamento de projetos completo projetado para ajudar equipes e organizações de todos os tamanhos. Simplifique os fluxos de trabalho dos projetos, colabore de forma eficaz e alcance o sucesso do projeto. Orangescrum possui um conjunto robusto de recursos para facilitar o planejamento, execução, monitoramento e relatórios de projetos para aprimorar o gerenciamento de projetos e melhorar a produtividade. Aqui estão os principais recursos do Orangescrum, gerenciamento de tarefas: crie, atribua e priorize tarefas com facilidade. Você pode dividir os projetos em tarefas, subtarefas e dependências, garantindo uma compreensão clara dos requisitos do projeto. Planejamento de projetos: planeje seus projetos com gráficos de Gantt e defina marcos para visualizar os cronogramas dos projetos e garantir a entrega no prazo. Controle de tempo: controle o tempo gasto em tarefas e projetos para melhorar a produtividade e faturar com precisão os clientes pelas horas faturáveis. Colaboração em equipe: Colaboração facilitada pela atribuição de tarefas aos membros da equipe, compartilhamento de arquivos e documentos e comunicação por meio de bate-papo integrado e notificações por e-mail. Gestão de Recursos: Aloque e gerencie recursos com eficiência, incluindo membros da equipe e equipamentos, para otimizar os resultados do projeto. Relatórios e análises: gere relatórios e análises detalhadas para monitorar o progresso do projeto, identificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados. Integração: integre o Orangescrum com ferramentas populares como Google Drive, Dropbox, Slack e muito mais para agilizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade. Controle de acesso: defina permissões baseadas em funções para garantir a segurança dos dados e restringir o acesso a informações confidenciais do projeto. Acessibilidade móvel: acesse o Orangescrum em qualquer lugar por meio de aplicativos móveis, garantindo que você possa ficar conectado com seus projetos e equipe, não importa onde você esteja. Suporte ao cliente: Beneficie-se do suporte ao cliente e dos recursos de treinamento para ajudá-lo a aproveitar ao máximo o Orangescrum. Aqui estão os benefícios que você obterá ao adotar o Orangescrum: 1. Ajuda a agilizar os fluxos de trabalho do projeto, reduzir tarefas manuais e aprimorar a colaboração da equipe, levando ao aumento da produtividade. 2. Obtenha insights em tempo real sobre o progresso do projeto, alocação de recursos e status das tarefas para tomar decisões informadas. 3. Otimize a alocação de recursos para garantir que as tarefas sejam atribuídas aos membros certos da equipe com as habilidades certas. 4. Acompanhe com precisão o tempo e as despesas, facilitando o controle dos custos do projeto e melhorando a lucratividade. 5. Entregar projetos dentro do prazo e do orçamento, melhorando a satisfação do cliente e promovendo relacionamentos de longo prazo. 6. Fornece segurança de dados e conformidade com padrões e regulamentações do setor. Orangescrum tem edições em nuvem, auto-hospedadas e Open Source Enterprise com vários recursos. É uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos adequada para vários setores e tipos de projetos, incluindo desenvolvimento de software, marketing, construção, consultoria e muito mais. Com sua interface amigável e conjunto robusto de recursos, o Orangescrum capacita as organizações a gerenciar projetos com eficiência, cumprir prazos e atingir seus objetivos de negócios. Orangescrum oferece diferentes planos de preços com base nas necessidades dos usuários. Normalmente é gratuito para todos e US$ 9 para 10 usuários mensais. Orangescrum vem com 15 dias de teste gratuito sem informações de cartão de crédito. Inscreva-se agora!

Site: orangescrum.com

