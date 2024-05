OnRamp é um software dinâmico de integração de clientes que ajuda os gerentes de integração e implementação a simplificar qualquer processo de integração de clientes com alto contato. A integração dinâmica com OnRamp reduz o esforço dos clientes para concluir etapas e elimina etapas manuais de sua equipe. O resultado é maior eficiência de integração, resultados e experiências do cliente. Capacite os clientes com um plano de ação deliciosamente simples e dinâmico. Os planos de ação OnRamp orientam os clientes através de tarefas relevantes, vídeos, formulários, pesquisas, arquivos e outras ações e capacitação, uma etapa de cada vez, com base em suas contribuições à medida que avançam. Cada etapa é rastreada e o feedback é coletado ao longo do caminho para mantê-lo informado sobre o progresso do cliente, acionar as próximas etapas e ajudá-lo a melhorar. * Capacite sua equipe com um manual comprovado para cada cliente. * Orientar e capacitar dinamicamente os clientes em todas as etapas do processo. * Obtenha relatórios sobre eficiência, resultados e experiência de integração. * Otimize seu caminho para processos de integração de clientes previsíveis e escalonáveis. * Integrar clientes 2x mais rápido e escalar sem aumentar o número de funcionários. Com o OnRamp, os gerentes de integração e implementação de clientes podem realmente fazer mais com menos e fornecer integração e capacitação em escala.

Site: onramp.us

