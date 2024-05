Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Onramp Money torna a integração do Web3 simples, rápida e acessível. Permitimos que os usuários comprem e vendam ativos digitais instantaneamente com taxas de processamento mais baixas. Oferecemos suporte a mais de 400 tokens e podemos ser facilmente usados ​​com todos os aplicativos descentralizados (dApp), CEXs e DEXs para facilitar a integração dos usuários na compra e venda de vários ativos digitais em todas as cadeias.

Site: onramp.money

