OnCustomer é a plataforma de comunicação omnicanal líder no Vietnã. OnCustomer é mais do que uma ferramenta de chat ao vivo. É uma plataforma onde empresas se conectam com seus clientes por meio de conteúdo personalizado e amplos canais de comunicação. OnCustomer contribui para aumentar a taxa de conversão em tempo real, promover o crescimento da receita e melhorar a retenção e fidelidade do cliente.

Site: oncustomer.asia

