Once Upon a Bot é uma ferramenta alimentada por IA que permite aos usuários criar histórias infantis do zero. A plataforma combina dois modelos de inteligência artificial de última geração, GPT-3 e Stable Diffusion, para gerar histórias únicas e adaptadas às preferências do usuário. Os usuários podem fazer upload de fotos suas para serem apresentadas em suas histórias e escolher o nível de leitura e o idioma de suas criações. Once Upon a Bot é adequado para uma ampla variedade de idades e é uma ótima maneira para as crianças melhorarem suas habilidades de leitura enquanto se divertem criando histórias imaginativas. A plataforma permite aos usuários editar, exportar e compartilhar suas histórias e oferece um recurso de narrador para que os usuários possam ouvir suas histórias enquanto são lidas em voz alta.

Site: onceuponabot.com

