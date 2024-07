O plug-in Portrait AI Picture Retouching da ON1 é uma ferramenta poderosa que usa aprendizado de máquina para aprimorar e retocar retratos com rapidez e facilidade. Projetado para fotógrafos profissionais e entusiastas, este software retoca perfeitamente cada rosto, proporcionando aos usuários resultados de nível profissional. Com o plug-in Portrait AI Picture Retouching, os usuários podem facilmente remover imperfeições, suavizar a pele e aprimorar características faciais para criar retratos impressionantes. O plug-in aproveita algoritmos avançados de aprendizado de máquina para identificar e corrigir automaticamente problemas comuns, como manchas, rugas e tons de pele irregulares. Este plugin funciona perfeitamente com ON1 Photo RAW, um software abrangente de edição de fotos, permitindo aos usuários integrar perfeitamente o retoque de retratos em seu fluxo de trabalho. Ele pode ser adquirido ou assinado diretamente no site do ON1. Além dos recursos de retoque de retratos, o ON1 Photo RAW oferece uma variedade de outros recursos e ferramentas, incluindo organização de fotos, revelação de fotos, ferramentas de mascaramento, redução de ruído, edição do céu e vários efeitos fotográficos. O software também oferece suporte a plug-ins para softwares de edição populares, como Adobe Lightroom, Adobe Photoshop e Capture One. Quer você seja um fotógrafo de retratos profissional ou um entusiasta em busca de aprimorar suas fotos, o plug-in de retoque de imagem Portrait AI da ON1 é uma ferramenta valiosa. que simplifica o processo de criação de retratos impressionantes com resultados de nível profissional.

Site: on1.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com On1. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.