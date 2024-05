Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Se você está cansado de pagar para usar todos os recursos dos aplicativos de edição de vídeo existentes, talvez tenha encontrado uma joia! Acontece que o Omniclip é totalmente gratuito e, além disso, de código aberto. Tudo funciona dentro do navegador, não há uso de dados privados, tudo é mantido no espaço em disco do seu dispositivo. - Corte - Divisão - Suporta - Texto, Áudio, Vídeo (mp4) e Imagens - Edição de clipes na visualização - rotação, redimensionamento, estilo de texto e muito mais - Desfazer refazer - Renderize em diferentes resoluções, até 4k.

Site: omniclip.app

