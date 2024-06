Alternativas - Octopus Deploy

Codefresh

codefresh.io

Codefresh é um CI/CD de última geração para aplicativos modernos. Ajudamos você a automatizar do código à nuvem com compilações extremamente rápidas e implantações Canary e Blue/Green GitOps. As equipes de DevOps da GoodRx, Monday.com, Deloitte e outras dependem do Codefresh para construir e implant...