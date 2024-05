Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Observe.AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Inteligência de conversação para contact centers. Desenvolvido por IA generativa. Obtenha insights de 100% das interações com os clientes, maximize o desempenho da equipe da linha de frente e acelere os resultados com base no LLM de contact center pioneiro do setor.

Site: observe.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Observe.AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.