NOLU é uma interface simples e fácil de usar para interagir com o mecanismo Open AI GPT-3. Ele permite que os usuários façam perguntas e recebam respostas geradas por IA sem complicações ou configurações. É alimentado por uma rede neural com mais de 175 bilhões de parâmetros de aprendizado de máquina. NOLU é acessível a partir de qualquer navegador e pode ser usado em qualquer tamanho de tela. Também está equipado com um sistema de treinamento baseado em 45 terabytes de dados de texto e fornece contexto do cérebro humano, que possui cerca de 85 bilhões de neurônios. NOLU oferece uma avaliação gratuita de 50 QA e foi projetado para fornecer uma interface mínima para que os usuários possam manter o foco em suas tarefas.

Site: noluai.com

