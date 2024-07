Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Nolibox no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Nolibox Creator é uma ferramenta de IA que oferece aos usuários uma maneira acessível e descomplicada de utilizar uma ampla gama de funções de IA. Desenvolvido pelo criador despreocupado de back-end de código aberto, esta ferramenta permite que os usuários integrem perfeitamente várias técnicas de IA em um quadro de desenho infinitamente expansível. O objetivo principal do Nolibox Creator é fornecer uma plataforma fácil de usar, permitindo que os indivíduos explorem e aproveitem esses recursos de IA sem esforço e sem nenhum custo. Alguns dos recursos notáveis ​​​​fornecidos pelo Nolibox Creator incluem Txt2Img, VariationImg2Img, HD Erase & Replace, Inpaint, Negative Prompt, Outpaint e Matting. Os usuários podem personalizar ainda mais sua experiência por meio de configurações de parâmetros, como escolher diferentes modelos como Geral, Real, Anime, Anime 3D e Dreamlike. Eles também podem ajustar o modo artístico para Simples ou Avançado. A ferramenta oferece uma ampla gama de opções de geração de prompts para os usuários experimentarem, desde a criação de lindos personagens de anime ou criaturas fantásticas, como donzelas élficas e deusas da floresta, até a geração de paisagens, obras de arte estilizadas ou até mesmo padrões tradicionais. Os usuários também têm a flexibilidade de escolher qualquer artista, otimizador e resolução adequados às suas necessidades. Para melhorar a usabilidade, o Nolibox Creator oferece várias operações, como geração de texturas circulares, adição de imagens e ativação da organização automática. Além disso, os usuários podem compartilhar facilmente suas criações, acessar dicas úteis e teclas de atalho ou entrar em contato com a equipe de suporte para obter assistência. No geral, o Nolibox Creator é uma ferramenta de IA abrangente que capacita usuários de todos os níveis de habilidade a explorar e criar sem esforço usando uma vasta gama de técnicas de IA.

Site: nolibox.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nolibox. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.