Email marketing is the use of email as an information tool or direct marketing, respecting good practices and regulations of the market, using appropriate tools for this and measuring return through reports of openings, clicks, rejections, etc.

Categorias :

Site: nitronews.com.br

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nitronews. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.