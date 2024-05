Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Newswise é onde os jornalistas escolhem, se conectam e usam notícias inteligentes. Os jornalistas consideram o Newswise um recurso confiável para notícias baseadas em conhecimento, resultados de pesquisas embargados e contatos de especialistas das principais instituições de pesquisa do mundo: universidades, faculdades, laboratórios, organizações profissionais, agências governamentais e grupos de pesquisa privados ativos nas áreas da medicina, ciência, negócios e humanidades. A Newswise mantém um banco de dados abrangente de notícias atuais, arquivos pesquisáveis, serviços de notícias por assinatura e ferramentas avançadas de gerenciamento de informações para aumentar o valor e a eficiência da entrega de notícias baseadas em pesquisas para jornalistas e instituições fonte. O Newswise também foi projetado para fornecer aos profissionais de comunicação acesso fácil, eficiente e eficaz aos jornalistas. Os nossos serviços distribuem notícias diretamente aos jornalistas que as solicitarem. A Newswise pode reduzir seus custos e, ao mesmo tempo, expandir enormemente a eficácia de suas relações com a mídia e aumentar o valor de suas informações.

Site: newswise.com

