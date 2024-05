Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de NetApp BlueXP no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Num mundo cheio de generalistas, a NetApp é especialista. Nosso foco é uma coisa: ajudar sua empresa a aproveitar ao máximo seus dados. A NetApp traz para a nuvem os serviços de dados de nível empresarial em que você confia e a flexibilidade simples da nuvem para o data center. Nossas soluções líderes do setor funcionam em diversos ambientes de clientes e nas maiores nuvens públicas do mundo. Como uma empresa de software centrada em dados e liderada pela nuvem, somente a NetApp pode ajudar a construir sua estrutura de dados exclusiva, simplificar e conectar sua nuvem e fornecer com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Site: bluexp.netapp.com

