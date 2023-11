Naver Works: Naver Works, uma ferramenta de colaboração empresarial criada pela Naver, oferece diversas funções necessárias para o trabalho, como correio, calendário, agenda de endereços, unidade, tarefas, pesquisa e quadro de avisos, com foco no business messenger, em um celular aplicativo, web para PC e aplicativo para PC. Este é um serviço integrado fornecido. Ao trabalhar na ‘Naver Works’, que foi certificada com o mais alto nível de tecnologia de segurança do mundo, você está seguro e sua privacidade está separada com segurança! Comunique-se de forma rápida e fácil com seus colegas de trabalho e realize seu trabalho de maneira conveniente a qualquer hora e em qualquer lugar usando o aplicativo móvel ‘Naver Works’. Se você tiver alguma dúvida sobre o serviço, entre em contato com o ‘Naver Works Customer Center’ pelo telefone 1544-5876. NAVER FUNCIONA

Site: worksmobile.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com 네이버 웍스. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.