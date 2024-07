Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Napkin AI é um editor de documentos que ajuda os usuários a criar documentos envolventes com recursos visuais e elementos narrativos. Seus recursos de IA permitem que os usuários adicionem ícones, desenhos, gráficos e diagramas ao seu conteúdo facilmente, sem a necessidade de habilidades de design. Ele também fornece sugestões visuais baseadas no contexto e facilita a colaboração, permitindo o compartilhamento fácil de documentos criados. A ferramenta oferece um recurso exclusivo onde os usuários podem gravar pequenos vídeos alinhados ao seu conteúdo, facilitando a narração de histórias e a apresentação de ideias. Os vídeos são animados automaticamente, tornando-os mais envolventes sem a necessidade de edições adicionais. O processo de edição em si também é simplificado, permitindo aos usuários remover facilmente palavras e ruídos de preenchimento desnecessários. O Napkin AI é comercializado como um copiloto visual, indicando que funciona como uma ferramenta de apoio para os usuários darem vida às suas ideias. Sua interface amigável e recursos intuitivos o tornam acessível a usuários de todos os níveis de especialização. No geral, o Napkin AI é uma ferramenta recomendada para quem procura melhorar o envolvimento e o apelo visual de seus documentos, apresentações ou narrativas.

Site: napkin.ai

