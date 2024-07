Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Musico é um mecanismo de software generativo de IA especializado na criação musical. O sistema usa uma combinação de algoritmos de aprendizado de máquina tradicionais e modernos para gerar músicas diversas e livres de direitos autorais. A sua abordagem generativa apoia os criadores musicais no seu processo de produção, oferecendo um som adaptável que se pode ajustar ao seu contexto em tempo real. A música gerada pelo Musico varia de composições semi-assistidas a totalmente automatizadas, oferecendo soluções tanto para músicos profissionais quanto para não-músicos. Musico também traz inovações como a composição assistida por IA, permitindo a geração de infinitas melodias, batidas e harmonias que podem responder à entrada do criador. Um aplicativo chamado ‘Impro’ permite que músicos e artistas gerem música em tempo real, controlando intuitivamente o Musico com gestos. Seu motor pode ser mapeado e responder em tempo real a diversos sinais de controle, oferecendo infinitas possibilidades de interação. Além disso, a Musico está explorando ativamente a relação entre música e narrativa para desenvolver um plugin de trilha sonora de próxima geração para contadores de histórias, desenvolvedores de jogos e profissionais de cross-media.

