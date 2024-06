Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Musicfy no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Musicfy é uma ferramenta alimentada por IA que permite aos usuários criar seus próprios covers de suas músicas favoritas em apenas alguns segundos. A ferramenta oferece uma biblioteca de músicas populares de diversos artistas como Ariana Grande, Eminem e Drake, entre outros. Os usuários podem escolher entre as músicas disponíveis e criar seus remixes ou covers adicionando um toque de IA. A página principal da ferramenta possui uma interface que mostra as músicas disponíveis, bem como covers de IA das mesmas músicas criados pelo usuário. Os amantes da música podem usar esse recurso para descobrir e ouvir covers de IA criados por outras pessoas. A tecnologia de IA usada pelo Musicfy não é divulgada publicamente, mas foi projetada para produzir som de alta qualidade que imita vocais humanos naturais. Para criar uma capa de IA, os usuários podem seguir o tutorial de criação fornecido na plataforma. Eles podem escolher a duração, frequência e batidas por minuto da música que desejam criar, adicionar vocais e deixar a IA fazer o resto. A capa de IA resultante pode então ser compartilhada com outras pessoas nas redes sociais e outras plataformas. No geral, Musicfy é uma ferramenta que seria útil para quem gosta de música e deseja experimentar criar, remixar ou descobrir capas de músicas populares com IA.

Site: musicfy.lol

