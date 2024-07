Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Movmi no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Movmi é um software gratuito de captura de movimento humano que permite aos animadores 3D criar animações 3D sem usar traje ou hardware. É uma ferramenta de captura de movimento alimentada por IA que captura movimentos humanóides a partir de dados de mídia 2D (imagem, vídeo) e executa todo o processo de captura na nuvem, eliminando a necessidade de os clientes usarem dispositivos de última geração. Ele suporta capturas de mídia de qualquer câmera, desde smartphones até câmeras profissionais, passando por qualquer cena de estilo de vida. Esta ferramenta oferece suporte a cenas com vários humanos e diferentes armaduras, incluindo Huma Meta-Rig, equipamento humano e equipamento humano básico. Movmi Store é uma coleção de personagens com textura completa e gratuita, que os desenvolvedores de movimento 3D podem usar em seus projetos. Ele explora uma biblioteca de animações de personagens de corpo inteiro com muitas poses e ações. O objetivo da Movmi é desenvolver tecnologia em visão computacional que se concentre na estimativa do movimento humano 3D a partir de conteúdo de mídia 2D. O arquivo FBX de saída pode ser usado em qualquer ambiente 3D, economizando tempo para animadores e desenvolvedores de movimento. Com diferentes assinaturas, os usuários podem escolher diferentes recursos, desde anúncios patrocinados até recursos completos de captura. No geral, o Movmi oferece uma solução revolucionária para capturar movimentos humanos, facilitando aos animadores 3D a criação de animações de alta qualidade.

Site: movmi.co

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Movmi. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.