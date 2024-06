A plataforma Motionlab é a tecnologia mais recente para agências e marcas que permite criar comunicação de vídeo personalizada. Motionlab faz seus e-mails, MMS e mensagens de aplicativos com esteróides. Com diversas possibilidades de distribuição de vídeos personalizados você alcançará sempre o máximo potencial de engajamento com seus clientes. Vídeos personalizados da plataforma Motionlab são facilmente integráveis. em sua plataforma de e-mail favorita, soluções SMS/MMS ou aplicativos personalizados. Use o Motionlab Player e deixe a hospedagem e streaming de seus vídeos conosco. O Motionlab Player é facilmente integrável. em sua landing page graças a diversas integrações com as soluções web mais utilizadas. Nosso player sempre reproduzirá o vídeo certo para o espectador específico. Deixe seus clientes interagirem com seus vídeos graças aos botões de CTA. Use todo o potencial de produção de vídeo. Centenas de efeitos disponíveis para o seu vídeo graças à extensão Motionlab Template Creator AE. Os artistas de vídeo usam a extensão Motionlab Template Creator AE para criar modelos de vídeo dinâmicos que lhes permitem combinar dados e ativos criativos em milhares de vídeos personalizados exclusivos. Os atributos de personalização são definidos antecipadamente pelo gerenciador de dados. Graças a isso, os artistas de vídeo podem se concentrar apenas na edição de vídeo e na preparação dinâmica de modelos. Vídeos personalizados obtêm uma taxa de conclusão, engajamento e taxa de cliques fenomenais. Meça essas e muitas outras métricas com estatísticas integradas. A plataforma Motionlab também permite que você use botões de CTA exclusivos para cada cliente

Site: motionlab.io

