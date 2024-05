Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de MosaicVoice no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Nós potencializamos melhores conversas com os clientes. Capacite os agentes com orientação em tempo real e análises poderosas em todas as suas chamadas de voz e vídeo. Acompanhe a conformidade e os resultados usando IA em vez de pessoas. O MosaicVoice facilita aos call centers a automatização de sua função de garantia de qualidade. Nosso software escuta as conversas dos clientes em tempo real e identifica e alerta agentes e gerentes sobre quaisquer violações de conformidade à medida que elas acontecem

