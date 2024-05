A Mondu está impulsionando a inovação em pagamentos B2B. Ao equiparar os pagamentos B2B aos B2C e colocar os clientes no centro do fluxo de pagamento, a Mondu garante uma experiência perfeita e de última geração. A solução da Mondu permite que comerciantes e mercados ofereçam aos seus clientes empresariais em toda a Europa e no Reino Unido os métodos de pagamento B2B mais populares e condições de pagamento flexíveis num ambiente multicanal, tanto online como offline. O resultado é uma história em que todos ganham: os clientes empresariais têm a capacidade de comprar e pagar quando quiserem, o que se traduz numa taxa de conversão e num valor médio de encomenda mais elevados e, em última análise, impulsiona o crescimento dos comerciantes e dos mercados. A Mondu GmbH foi fundada em 2021 pelos empresários Malte Huffmann, Philipp Povel e Gil Danziger com o objetivo de simplificar as transações de pagamento B2B. A Mondu conta com uma equipe de mais de 140 profissionais talentosos de diversas formações e com experiência nas melhores empresas, em tecnologia e outras áreas. Mondu levantou US$ 90 milhões em financiamento de capital e dívida, dos principais investidores Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective e banco VVRB.

Site: mondu.ai

