O Mojo Helpdesk facilita o atendimento ao cliente e o suporte de TI. Centralize solicitações, atribua, automatize, acompanhe o progresso e faça mais com mais rapidez. A melhor alternativa para gerenciar solicitações com planilhas e e-mails, o Mojo Helpdesk coloca tudo isso em um sistema de rastreamento de tickets poderoso, mas simples. Reduza as solicitações recebidas com uma base de conhecimento de autoatendimento, mantenha tudo organizado atribuindo e etiquetando tickets e aproveite a automação para melhorar a eficiência. Com mais de 2,5 milhões de usuários satisfeitos, o Mojo Helpdesk é a melhor escolha para profissionais de TI, gerentes e agentes de atendimento ao cliente. Usado por pequenas e médias empresas, escolas e instituições educacionais, organizações de saúde, agências governamentais e muitos outros. Comece em minutos, conecte-se ao Google Workspace da sua empresa ou organização e comece a gerenciar solicitações, criar artigos da base de conhecimento, gerenciar ativos, definir benchmarks de SLA, rastrear e gerar relatórios.

Site: mojohelpdesk.com

