Formada por profissionais com mais de 20 anos de experiência em grandes projetos de gestão e ERP, o MIND ERP domina todo o ciclo de desenvolvimento de projetos de TI, desde o estudo de viabilidade até a entrega de soluções integradas aos processos de negócio. Oferecemos o MindERP, um software de gestão empresarial completo, sendo um ERP que também possui funções de CRM, E-Procurement, E-Commerce e Portal de Pedidos de vendas, tudo numa única plataforma e uma solução pensada por especialistas, tornando o negócio da empresa uma experiência única. Além disso, disponibilizamos também o SAF - Sistema de Apoio ao Financeiro, que facilita o uso da prestação de contas das empresas, sem a necessidade de diversos programas instalados ou licenças, facilmente integrado com outros sistemas ERP’s, tornando processos financeiros mais simples, como adiantamentos e controle de autorização de pagamentos (de processos jurídicos, impostos, fretes, despesas de viagens etc.) e a emissão de 2ª via de boletos. Também ofertamos consultorias em ERPs de grande porte no mercado com profissionais de vasta experiência em processos de controladoria e finanças, gestão industrial e logística. Através de atividades outsourcing, também damos suporte para hardware e software, planejamento de ambientes, alocação de data centers, hospedagens de sites e e-mails.

Site: itwsgroup.com

