Microanalytics is a simple, clean, user-friendly website analytics tool. Fully compliant with GDPR, PECR and CCPA. Created and hosted in the EU, powered by renewable energy.

Site: microanalytics.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Microanalytics. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.