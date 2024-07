Melody ML é uma ferramenta de IA que utiliza aprendizado de máquina para separar facilmente faixas de áudio. Com esta ferramenta, os usuários podem isolar automaticamente os vocais e gerar hastes para remixar músicas. Ele oferece uma plataforma conveniente para os usuários criarem uma conta e acessarem vários recursos. O Melody ML permite aos usuários separar faixas musicais usando aprendizado de máquina, como vocais, bateria, baixo e outros instrumentos. A ferramenta fornece informações sobre os modelos que utiliza, incluindo Demucs Extra e uma versão customizada de VR, que visam preservar a qualidade do áudio, principalmente nas frequências mais altas. Também menciona que o modelo padrão é construído com o Spleeter da Deezer. Os usuários podem fazer upload de músicas nos formatos MP3, WAV, FLAC e OGG/VORBIS, desde que o tamanho do arquivo não exceda 100 MB. Esclarece que enviar uma música muito longa ou no formato errado pode resultar em erro. Melody ML oferece inicialmente duas músicas grátis e, depois disso, cada música custa US$ 0,50. Os usuários podem adicionar créditos à sua conta para fazer upload de mais músicas, com diferentes opções de pacotes disponíveis para finalização. O pagamento pode ser feito através de cartão Visa/Débito ou PayPal. A ferramenta mantém a privacidade do usuário ao não usar rastreamento/análise de terceiros e afirma claramente que não possui, compartilha ou assume a autoria das músicas enviadas. Ele usa cookies, mas não compartilha o e-mail do usuário nem envia spam. Os usuários são responsáveis ​​pelos direitos autorais e pelos aspectos legais de seus uploads, e os arquivos processados ​​ficam disponíveis para download por um mês. Melody ML foi criado pela ZonkoSoft.

Site: melody.ml

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Melody ML. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.