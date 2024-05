Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de MegaCHAT no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

MegaCHAT é uma plataforma de chatbot de vendas para vendas omnicanal e automação de marketing. Ele oferece os seguintes recursos: * Conversas personalizadas e interativas que podem capturar micromomentos com precisão * Vários chatbots "RoleBot" que podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, como uma pessoa real * Sistema integrado de comércio rápido para exibição de produtos, consulta, pedidos, pagamento on-line e envio * Suporte para reconhecimento de voz (fala para texto) * Integração de vários métodos de pagamento Os principais benefícios e ofertas incluem: * Conta de chatbot vitalícia gratuita e 3 licenças de usuário MegaCHAT para novas inscrições * Pacote gratuito de marca empresarial PARA (no valor de HK$ 800) * 30% de desconto na atualização para AI WorkBots como OrderBot, SocialBot, CouponBot * Sessão de treinamento de integração de 1 hora (no valor de HK$ 2.500) *A plataforma enfatiza o fornecimento de uma melhor experiência ao cliente em marketing, vendas e gerenciamento por meio de recursos de comércio conversacional. O objetivo é ajudar as empresas a criar novas oportunidades de vendas por meio de interações baseadas em chatbots. MegaCHAT é oferecido pela Parami Co Limited. O site fornece informações sobre a empresa, equipe de gestão, blog, manuais do usuário e detalhes de contato.

Site: megachat247.com

