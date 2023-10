A Mayo Clinic é um centro médico acadêmico americano sem fins lucrativos atualmente baseado em três locais principais: Rochester, Minnesota; Jacksonville, Flórida; e Scottsdale, Arizona, com foco em atendimento integrado ao paciente, educação e pesquisa. Emprega mais de 4.500 médicos e cientistas, juntamente com outros 58.400 funcionários administrativos e de saúde aliados. A prática é especializada no tratamento de casos difíceis por meio de atendimento terciário e medicina de destino. É o lar da Escola de Medicina Alix da Mayo Clinic, que está entre as dez mais bem classificadas, além de muitos dos programas de educação de residência mais conceituados dos Estados Unidos. Gasta mais de US$ 660 milhões por ano em pesquisa e tem mais de 3.000 funcionários de pesquisa em tempo integral. William Worrall Mayo estabeleceu sua família em Rochester em 1864 e abriu uma prática médica unipessoal que evoluiu sob seus filhos, Will e Charlie Mayo, junto com parceiros de prática Drs. Stinchfield, Graham, Plummer, Millet, Judd e Balfour, para a Clínica Mayo. Hoje, além de seu principal hospital em Rochester, a Mayo Clinic possui campi importantes no Arizona e na Flórida. O Mayo Clinic Health System também opera instalações afiliadas em Minnesota, Wisconsin e Iowa. A Mayo Clinic está classificada como número 1 nos Estados Unidos no quadro de honra dos melhores hospitais do US News & World Report 2019-20, mantendo uma posição no topo ou perto do topo para mais de 27 anos. Está na lista das "100 Melhores Empresas para Trabalhar", publicada pela revista Fortune há catorze anos consecutivos, e continuou a alcançar esta classificação até 2017. Atraindo pacientes de todo o mundo, a Clínica Mayo realiza quase o maior número de transplantes no país, incluindo transplantes de órgãos sólidos e hematológicos.

