Na Maxio, ajudamos empresas de SaaS B2B a desbloquear seu próximo estágio de crescimento. Nossa plataforma de operações financeiras foi projetada para atender aos desafios financeiros exclusivos do SaaS B2B, incluindo faturamento, gerenciamento de assinaturas, reconhecimento de receitas e despesas e métricas e análises de SaaS. Acreditamos que, para que as empresas SaaS possam desbloquear a sua próxima fase de crescimento, a sua pilha de tecnologia de operações financeiras deve encontrar o equilíbrio certo entre a flexibilidade, que lhes permite dinamizar rapidamente num mercado em constante mudança, e a complexidade, que as apoia à medida que avançam. dimensionar seus negócios, operações e estratégias de monetização. Não importa quão complexos sejam seus requisitos, o Maxio automatizará todo o espectro do ciclo de vida de sua assinatura – desde faturamento e faturamento até gerenciamento de ARR e reconhecimento de receita – tudo em um sistema único e unificado que permite gerar relatórios personalizados que seus investidores irão adorar. Maxio está levando o financiamento mais longe para que as empresas possam avançar mais rápido.

