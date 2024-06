Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Maps GPT no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

MapsGPT é uma ferramenta alimentada por IA focada na geração de mapas personalizados com locais fixados com base nas preferências dos usuários e entradas de pesquisa. Utiliza tecnologias apresentadas pela OpenAI e Proxi para gerar esses mapas interativos em questão de segundos. Esta ferramenta cobre uma ampla gama de interesses e locais, ajudando os usuários a explorar diferentes ambientes, desde pontos de interesse específicos, como mercados de pulgas ou locais para encontros, até localizações geográficas na América do Norte. Os usuários também podem gerar mapas para interesses especializados, como sociedades secretas em Washington DC, locais para ver o nascer do sol romântico em São Francisco ou até mesmo misteriosas livrarias independentes com achados raros em Portland. Além disso, o MapsGPT serve como uma ferramenta útil de planejamento de viagem, oferecendo recursos como ‘Lugares próximos a uma área’, ‘Explorador de histórico’ e ‘Vibe Search’ para personalizar sua experiência de viagem. Notavelmente, depois de gerar um mapa, o MapsGPT oferece aos usuários uma cópia editável do seu mapa. Os usuários podem fazer login para revisitar mapas criados anteriormente, um recurso valioso para viajantes frequentes ou pesquisadores. Vale ressaltar que o MapsGPT, embora meticuloso na obtenção de seus dados, enfatiza que seus mapas são agregados a partir de dados existentes e é recomendável verificar os detalhes dos locais antes de planejar qualquer atividade ou viagem.

Site: mapsgpt.com

