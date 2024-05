Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Mamo Pay no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Somos uma FinTech com sede nos Emirados Árabes Unidos, Dubai, a primeira a ser totalmente regulamentada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai ("DFSA")🇦🇪 fundada por dois ex-funcionários do Google. Mamo Pay for Business é uma plataforma de pagamento completa para PMEs (apenas Emirados Árabes Unidos). Quer você seja uma PME, uma empresa doméstica ou um freelancer, envie aos seus clientes um link de pagamento e receba o pagamento instantaneamente. Faça login em seu painel dedicado e crie e gerencie quantos links de pagamento desejar, gere pagamentos com códigos QR, automatize faturas, solicite integrações de API para comércio eletrônico ou desembolsos para todos os seus fornecedores. Na Mamo, valorizamos a privacidade e a segurança dos nossos clientes. Segurança desde o projeto é uma abordagem da Mamo que torna nossos sistemas livres de vulnerabilidades por meio de testes contínuos, proteções de autenticação e adesão às melhores práticas de programação e padrões do setor para sua tranquilidade. Para saber mais acesse www.mamobusiness.com

Site: mamopay.com

