Torne sua imagem 3D é uma ferramenta com tecnologia de IA que permite aos usuários converter imagens 2D em 3D. Ele usa um modelo de IA para extrair profundidade da imagem e oferece duas configurações de qualidade: Small MiDaS v21 e Large MiDaS v21. Ele pode ser usado com um URL de imagem ou com o upload de um arquivo. Ele também permite que os usuários gerem um link compartilhável ou código incorporado para a imagem e, em dispositivos iOS, ele pode ser baixado manualmente. Esta ferramenta foi projetada para fornecer uma maneira fácil para os usuários adicionarem elementos 3D às suas imagens.

Site: make3d.app

