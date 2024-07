Maigon AI é uma ferramenta de IA de última geração para revisão de contratos projetada para economizar milhares de horas gastas na revisão manual de contratos. Ele integra tecnologia de aprendizado profundo para garantir máxima precisão e eficiência. É utilizado por grandes clientes corporativos com grandes volumes de acordos de processamento de dados (DPAs) e outros tipos de contratos, como políticas de privacidade, acordos de não divulgação (NDAs) e acordos de fornecimento de produtos. Maigon AI oferece módulos de revisão de contrato específicos de documentos e API independente de tipo de contrato. Ele pode revisar contratos do ponto de vista do controlador de dados, do processador de dados, da organização e do titular dos dados. Para DPAs, fornece um relatório de conformidade instantâneo com cláusulas extraídas, conceitos, termos, riscos destacados e recomendações de conformidade. Para políticas de privacidade, fornece um relatório de conformidade instantâneo com cláusulas e recomendações extraídas. Para NDAs, fornece um relatório instantâneo com insights de conformidade e cláusulas extraídas. Para contratos de fornecimento de produtos, fornece um relatório instantâneo com insights e cláusulas extraídas.

Site: maigon.io

