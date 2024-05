Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Magna no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Magna está construindo uma plataforma para transformar investimentos DeFi em produtos financeiros primitivos. Nosso primeiro produto é o Carta for Web3, onde as empresas podem gerenciar suas tabelas de capitalização e distribuir seu patrimônio simbólico para funcionários, consultores ou investidores. Também estamos construindo infraestrutura de investidores para que as instituições custódiam investimentos com execução e inteligência em cadeia. Nosso objetivo final é usar tokens bloqueados como blocos de construção combináveis ​​para potencializar empréstimos garantidos, mercados secundários líquidos e outras aplicações DeFi.

Site: magna.so

