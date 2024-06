Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Magic Studio no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Photobooth usa suas próprias fotos para treinar um modelo de IA personalizado que representa sua aparência e pode então gerar fotos de rosto e perfil em vários estilos modelados de IA. A qualidade das fotos de perfil que o Photo Booth pode criar depende diretamente das fotos que você carrega. Você deve tentar ter tantas perspectivas diferentes em seu rosto, olhos, olhando para eles de ângulos diferentes. Cada imagem deve fornecer ao Photo Booth mais informações novas sobre sua aparência e recursos. As coisas que são constantes de foto para foto (óculos, pelos faciais) serão reforçadas e aparecerão lindamente nas fotos do perfil. Alterar os planos de fundo o ajudará a destacar seu rosto e características como constantes entre as fotos. Depois de fazer upload das fotos e pré-selecionar seus estilos, o modelo pode levar de 30 minutos a 2 horas para treinar. Assim que o treinamento for concluído, suas fotos de perfil serão geradas usando o modelo recém-treinado. Assim que suas fotos de perfil forem geradas, você será notificado por e-mail ou notificação push, dependendo de onde iniciou o processo. Você pode baixar as fotos do perfil e exibi-las em suas diversas redes sociais!

