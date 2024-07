Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de LowerEBill no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

LowerEBill é um serviço baseado em IA que ajuda os clientes a encontrar os planos de eletricidade mais adequados com base em seus dados históricos de uso. A plataforma, que se conecta a mais de 80% das contas de serviços públicos no Texas, fornece aos usuários uma projeção mensal aproximada da conta de luz em questão de segundos. A tecnologia da LowerEBill se destaca devido à sua capacidade não apenas de extrair dados históricos de uso, mas também de modelar custos futuros com base em padrões de uso, taxas escalonadas e outros aspectos detalhados de vários planos encontrados nas letras miúdas. O serviço oferece a funcionalidade de comparar e escolher facilmente entre mais de 3.000 planos, incluindo opções de fornecedores de energia de varejo (REPs) e corretores de energia, e vários tipos, como planos de taxa fixa, taxa variável e pré-pagos. A plataforma é elogiada pela interface fácil de usar e pela eficiência, com recursos que permitem comparações justas e tomadas de decisão informadas na escolha dos planos de energia. LowerEBill é supostamente uma solução livre de estresse para comprar planos de energia, tornando-se uma ferramenta recomendável para residentes do Texas que desejam gerenciar seus planos de eletricidade com eficiência.

Site: lowerebill.com

