Lovage atende suas ligações. Ofereça aos seus clientes o melhor atendimento possível com Lovage, a recepcionista virtual. Lovage cria recepcionistas virtuais automatizadas para empresas que podem atender quase todas as necessidades dos clientes por telefone, mensagem de texto ou nas redes sociais. Em vez de contratar alguém ou ter que lidar com interrupções durante o trabalho, Lovage ajuda seus clientes respondendo perguntas, agendando compromissos e muito mais - exatamente como você faria.

Site: getlovage.com

