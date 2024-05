Loop Email é uma caixa de entrada de equipe simples, mas poderosa. Ele foi desenvolvido com a familiaridade de um cliente de e-mail, por isso é fácil de configurar e usar para qualquer equipe acostumada a lidar com mensagens de clientes por e-mail. É difícil ser produtivo quando você passa metade do tempo lendo e-mails e a outra metade alternando entre plataformas para contar à sua equipe sobre esses e-mails. Você precisa de um único aplicativo que o ajude a se mover com mais rapidez e manter tudo e todos na mesma página. Este é o Loop. Ele simplifica e organiza todas as comunicações de trabalho recebidas em uma caixa de entrada e oferece a você e sua equipe pedidos, controle e foco. Com o Loop, nenhuma mensagem é perdida e sua equipe pode atribuir propriedade, conversar sobre e-mails de clientes, trocar arquivos, automatizar fluxos de trabalho e gerenciar caixas de entrada compartilhadas com facilidade. Por que não tentar hoje?

Site: intheloop.io

