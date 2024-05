Nossa experiência em fornecer software ERP integrado, software de varejo e POS para milhares de clientes até o momento os ajudou a atingir seus objetivos de negócios. As soluções ERP desenvolvidas pela LOGIC caracterizam-se pela sua flexibilidade e escalabilidade para auxiliar no crescimento dos negócios dos clientes no futuro. Soluções econômicas projetadas para necessidades e setores específicos ajudam empresas de médio a grande porte a resolver problemas, avaliar o desempenho dos negócios e auxiliar na tomada de decisões estratégicas para prosperar nos mercados. Nossa variada gama de softwares é desenvolvida para laterais e campos diversificados em uma empresa. Em vez de soluções genéricas de tamanho único, nosso portfólio inclui aplicativos de software ERP específicos do setor, específicos da vertical e específicos do módulo, que estão amplamente disponíveis em uma variedade de soluções LOGIC. Com sede em Mohali, Punjab, a empresa possui instalações operacionais próprias, filiais e parceiros associados em todas as cidades metropolitanas da Índia. Equipados com uma frota de profissionais excepcionalmente qualificados e qualificados, somos os pioneiros em fornecer as melhores soluções na forma de ERPs e softwares e aplicativos específicos para verticais que preenchem a lacuna entre lojas e sedes, facilitando assim o acesso real. dados e informações de tempo em vários estágios. Justificando o Mantra LOGIC, as soluções e serviços estão focados em Inspirar Mercados e Aspirar Negócios. Ao longo de vinte anos progressivos, nós, como empresa, conquistamos o que há de melhor na indústria com soluções de negócios equivalentes para nossos clientes. Temos orgulho em estabelecer a confiança de nossos estimados clientes e parceiros e compartilhamos a alegria do sucesso e das conquistas com toda a fraternidade associada ao LOGIC ERP.

