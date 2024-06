Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Loadmill no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Simplifique a automação de testes com abordagem baseada em API de IA: redefinindo testes de carga, dispositivos móveis e Web. UMA SOLUÇÃO DE PONTA A PONTA Aproveitando a IA em toda a automação de testes O Lifecycle Loadmill é a solução perfeita para automação de testes. Nossa plataforma elimina a necessidade de dispositivos físicos, tornando o processo mais eficiente e econômico. Com o Loadmill, os gerentes de controle de qualidade podem automatizar facilmente seus testes móveis, web e de carga e garantir resultados de alta qualidade. Diga adeus à dependência de dispositivos e olá à automação de testes simplificada com Loadmill. Saiba mais: https://www.loadmill.com Agende uma demonstração: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ Site https://www.loadmill.com

Site: loadmill.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Loadmill. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.