O Livro de Reclamações, é uma plataforma oficial em Portugal que permite aos consumidores apresentar reclamações e feedback sobre bens e serviços prestados por empresas. Funciona como uma versão online do tradicional livro de reclamações em papel, proporcionando uma forma conveniente e eficiente para os consumidores expressarem as suas preocupações e para as empresas as resolverem. O Livro de Reclamações desempenha um papel crucial na promoção dos direitos do consumidor e na promoção de melhores práticas comerciais, fornecendo um mecanismo transparente e acessível para a resolução de reclamações e melhorando a satisfação do cliente em Portugal.

Site: livroreclamacoes.pt

