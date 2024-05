Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Litnerd no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Litnerd é um programa de leitura on-line que dá vida aos livros do ensino fundamental e médio, transmitindo atores ao vivo na sala de aula. Combinamos a economia criadora com a educação tradicional, completa com e-books e planos de aula. Litnerd ensinará 37 milhões de alunos do ensino fundamental nos Estados Unidos a ler.

Site: litnerd.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Litnerd. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.