LINE WORKS é uma ferramenta que fornece toda a comunicação que você precisa para trabalhar em um único aplicativo, incluindo chat e carimbos do LINE, além de calendário e agenda de endereços. Cada empresa, organização ou equipe pode se registrar e usar o LINE WORKS, e a primeira pessoa a iniciar o LINE WORKS pode adicionar/convidar membros para iniciar a comunicação. Com o LINE WORKS, pessoas de diferentes gerações e experiência em TI podem se comunicar com mais facilidade, independentemente do tamanho da empresa, do tipo de setor ou do tipo de trabalho ! Chat de negócios: LINE WORKS é uma ferramenta que permite completar toda a comunicação necessária para o trabalho em um único aplicativo, incluindo o conhecido chat e carimbos do LINE, além de calendário e agenda de endereços. Cada empresa, organização ou equipe pode se registrar e usar o LINE WORKS, e a comunicação começa quando a primeira pessoa a abrir o LINE WORKS adiciona/convida membros. Com o LINE WORKS, você pode facilitar a comunicação entre pessoas de diferentes gerações e experiências em TI, independente do tamanho da empresa, setor ou ocupação!

Site: line.worksmobile.com

