Layman Law é uma ferramenta jurídica de IA projetada para ajudar profissionais a compreender linguagem jurídica complexa de maneira rápida e fácil. Ele simplifica os documentos jurídicos, tornando mais fácil para os usuários compreenderem os detalhes essenciais dos contratos, sem a necessidade de honorários advocatícios caros. A ferramenta oferece uma variedade de recursos para apoiar esse objetivo. Os profissionais podem fazer upload de PDFs e receber respostas a jargões jurídicos complexos, permitindo-lhes navegar pelos documentos com facilidade. A Lei Layman também inclui uma extensão de navegador, permitindo aos usuários acessar clareza jurídica sobre qualquer termo jurídico, em qualquer idioma, independentemente de onde estejam online. A extensão atua como um parceiro de leitura, decodificando instantaneamente jargões jurídicos complexos e proporcionando clareza. Se os usuários encontrarem uma cláusula legal confusa, eles podem simplesmente colocá-la no conversor do Layman Law, que explicará instantaneamente seu significado. Além disso, os profissionais podem conversar sobre seus documentos legais com o Layman Law, obtendo respostas para quaisquer dúvidas que possam ter. Layman Law oferece vários planos de preços, incluindo uma opção gratuita e opções de assinatura mensal e anual com vários benefícios, como limites de conversão, uploads de leitores e capacidades de armazenamento. No geral, o Direito Leigo simplifica a linguagem jurídica, tornando-a acessível e fácil de entender para os profissionais, economizando tempo, custos e potencial confusão ao lidar com documentos jurídicos.

Site: layman.law

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Layman Law. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.