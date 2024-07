Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Lawgeex no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A plataforma baseada em IA da Lawgeex automatiza e acelera a contratação, permitindo que as equipes jurídicas se livrem do trabalho rotineiro e se concentrem novamente em questões mais estratégicas. Lawgeex fornece rápido retorno de valor e oferece módulos para automação do ciclo de vida do contrato, incluindo elaboração, negociação, extração e armazenamento. Lawgeex foi reconhecida pela Gartner e pela VICE da HBO como uma força líder em trazer inovação e tecnologia poderosas para o mundo jurídico. Dezenas de empresas Fortune 500 e Global 2000 confiam na Lawgeex para ajudá-las a maximizar o valor dos seus recursos humanos, reduzindo riscos e custos.

Site: lawgeex.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Lawgeex. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.