Latte Social é uma ferramenta de edição de vídeo com tecnologia de IA projetada para criadores e empresas. Facilita a criação de vídeos curtos envolventes otimizados para plataformas de mídia social. Os principais recursos incluem legendas animadas em uma variedade de estilos que ajudam a reter o envolvimento do espectador e combinar com a estética da marca. Além disso, ele tem a capacidade de transformar conteúdo longo, como webinars e tutoriais, em clipes pequenos e apropriados para mídias sociais. Os usuários podem redirecionar o conteúdo para diferentes plataformas, como TikTok, YouTube Shorts e Instagram Reels com facilidade, economizando horas de edição manual. Outro recurso notável é a ferramenta de geração de vídeo alimentada por IA do Latte Social. Ele permite que os usuários convertam scripts, postagens de blog ou prompts de texto curtos em vídeos envolventes, eliminando a necessidade de edição manual. Os vídeos podem ser personalizados com uma variedade de vozes de IA, estilos visuais e música de fundo. Com suporte para mais de 30 idiomas, esta ferramenta garante que uma ampla base de conteúdo de vídeo possa ser editada e legendada. Para salvaguardar a privacidade do usuário e a proteção dos dados, todo o conteúdo enviado é criptografado e armazenado com segurança. O período de teste e os planos de assinatura estão disponíveis para usuários que desejam explorar ou acessar totalmente os recursos.

Site: latte.social

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Latte. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.