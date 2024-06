Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Lapa Ninja no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Lapa Ninja é uma galeria que apresenta os melhores 6.312 exemplos de sites para inspiração de design, bem como recursos de design gratuitos como kits de UI, ilustrações, ícones e muito mais. As categorias de sites incluem sites 3D, SaaS, comércio eletrônico, modo escuro, agência, portfólio, aplicativo, IA, beleza, blockchain, blog, livro, bot, negócios, CMS, em breve, comunidade, corporativo, criativo, criptomoeda, cultura e muito mais. Além dos exemplos de sites, o Lapa Ninja oferece uma seção “Aprenda Design” com livros de design gratuitos, dicas de UI/UX, guias de tipografia e muito mais. O site também possui uma seção “Recursos de design gratuitos” com kits de interface de usuário gratuitos, ilustrações, ícones e outros recursos para download para designers. A Lapa Ninja foi criada para ajudar designers a encontrar inspiração, aprender e melhorar suas habilidades de design. O conteúdo é selecionado a partir dos principais designs da web e atualizado diariamente. Lapa Ninja foi destaque no Product Hunt com mais de 1.600 votos. Os usuários podem enviar seus próprios designs de site para serem apresentados no site.

Site: lapa.ninja

